Koronawirus. Tarcza antykryzysowa. Pożyczka 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw. Jak złożyć wniosek?

W ramach tarczy antykryzysowej, dla złagodzenia negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa w Polsce, rząd przygotował szereg możliwości pomocy. Jedną z nich jest bezzwrotna pożyczka 5 tys. zł. Podpowiadamy, jak poprawnie złożyć o nią wniosek.

Koronawirus. Tarcza antykryzysowa. Pożyczka 5 tys. zł. Komu przysługuje?

Pożyczka w wysokości 5 tys. zł w ramach tarczy antykryzysowejprzysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub firmom, które zatrudniają do 9 osób. Żeby ją dostać, trzeba złożyć specjalny wniosek o symbolu PSZ-PKDG w urzędzie pracy właściwym dla miejsca prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli firma będzie prowadziła działalność gospodarczą nieprzerwanie przez 3 miesiące od momentu jej uzyskania, to może się starać następnie o jej umorzenie. Będzie to możliwe jednak dopiero na przełomie lipca i sierpnia br. Oczywiście 5 tys. jest jest górną granicą, można również wnioskować o mniejsze kwoty. Jeśli poprawnie wypełnimy wniosek 5 tys. pożyczki trafi na nasze konto w ciągu tygodnia.

Złożyć wniosek można osobiście w urzędzie pracy (ale bez kontaktu z jego personelem), pocztą tradycyjną lub przez internet. Ten ostatni sposób wydaje się jednak najwygodniejszy i najszybszy. Jeśli chcemy to zrobić osobiście lub pocztą, to i tak musimy pobrać z internetu formularze które trzeba wypełnić.

Koronawirus. Tarcza antykryzysowa. Pożyczka 5 tys. zł. Jak złożyć wniosek przez internet?

Pożyczka 5 tys. zł zostanie przyznana jedynie wtedy, jeśli wniosek zostanie poprawnie wypełniony i złożony. Podpowiadamy krok po kroku jak to zrobić. Sam wniosek w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej praca.gov.pl Następnie trzeba kliknąć w ikonkę "Tarcza antykryzysowa", a następnie na żółty wniosek PSZ-PKDG.

Na stronie wniosku, na której teraz jesteśmy, znajdujemy się umowa pożyczki, którą należy pobrać. Nie trzeba jej wypełniać, może ona zostać pusta.

Na tej samej stronie znajduje się załącznik do pobrania. Trzeba to zrobić i wypełnić go elektronicznie lub wydrukować i wpisać odpowiednie informacje. Obydwa sposoby są tak samo dobre.

Wypełniając wniosek na początku trzeba wybrać odpowiedni urząd pracy ze względu na adres prowadzonej działalności gospodarczej. Kiedy już to zrobimy, trzeba kliknąć edycję wniosku i wypełnić wszystkie podstawowe dane, takie jak dane osobowe, NIP, REGON itp.

Bardzo ważne jest, żeby podać kwotę, oraz numer konta, na które 5 tys, pożyczki na trafić. Oczywiście suma ta będzie mniejsza, jeśli wnioskowaliśmy o mniejszą kwotę pomocy.

Na koniec wypełniania wniosku musimy też potwierdzić stosowne oświadczenia. Po pierwsze że podane przez nas dane są prawdziwe, po drugie, że 5 tys, zł pożyczki zostanie wydane zgodnie z przeznaczeniem i po trzecie, że o tą pomoc staramy się pierwszy raz.

Na tym kończymy wypełniania wniosku. Teraz trzeba przejść do załączników. Pierwszym z nich jest umowa o 5 tys, zł pożyczki, ale ten formularz możemy zostawić pusty. W drugim załączniku podajemy dane firmy takie jak np. kod PKD. Zaznaczamy też czy jesteśmy mikro przedsiębiorcą czy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą.

Teraz będziemy jeszcze odpowiedzieć na pytania czy skorzystaliśmy już z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, oprócz pożyczki 5 tys. zł, a jeśli tak to w jaki sposób i w jakieś wysokości. Jeśli było to np. zwolnienie ze składek ZUS, to trzeba wybrać "ulga w zakresie innych płatności" i wpisać odpowiednią sumę.

I to w zasadzie już koniec. Należy jeszcze wniosek o 5 tys. zł pożyczki podpisać i kliknąć "dalej". Musimy wtedy założyć konto na tym właśnie portalu praca.gov.pl i wysłać wniosek. Możemy to też zrobić za pomocą tzw. profilu zaufanego (PZ).