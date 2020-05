Koronawirus. Tarcza antykryzysowa. Subwencje dla firm wyniosły już 3,5 mld zł

Koronawirus. Tarcza antykryzysowa. Subwencje dla firm kosztowały 3,5 mld zł

Koronawirus. Tarcza antykryzysowa. Subwencje nie są wypłacane z powodu błędów we wnioskach

Mimo, że zdecydowanej większość firm, bo aż ok. 70 proc., takie subwencje w ramach tarczy antykryzysowej zostały przyznane, to część wniosków została odrzucona z powodu błędów, jakie zawierały. Okazuje się, że najczęściej przedsiębiorcy wpisują niewłaściwy miesiąc, za jaki starają się o subwencje. Drugim najczęściej popełnianym błędem jest wpisywanie do wniosku złej kwoty subwencji. Na trzecim miejscu pod względem liczby odrzucanych próśb o pomoc są wnioski od firm, którym ta subwencja w ogóle nie przysługuje. Warto pamiętać, że mogą o nią się wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa, które, oprócz jego właściciela, zatrudniają przyjemniej jeszcze jedną osobę. Nie znaczy to, że tzw. jednoosobowe działalności gospodarcze są całkowicie pozbawione pomocy. Po prostu dla nich przeznaczone są inne formy dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej.