Tarcza antykryzysowa 3.0. Sejm podjął decyzję ws. projektu

Przez dwa dni Sejm debatował nad kolejnym krokiem w stopniowym odmrażaniu gospodarki. Chodzi o projekt ustawy zwanej również tarczą antykryzysową 3.0. Ustawa rozszerzałaby grupę osób, które obejmie zwolnienie ze składek ZUS. Zmieniłaby też zasady dotyczące tzw. czerwcowych emerytur.

W środę i czwartek Sejm obradował nad projektem tarczy antykryzysowej 3.0., która jest kolejnym krokiem w stopniowym odmrażaniu gospodarki. II czytanie projektu miało odbyć się jeszcze w środę, jednak zostało przełożone na czwartek wraz z blokiem głosowań.

Tarcza antykryzysowa 3.0. Sejm podjął decyzję

Około godziny 20 Sejm ostatecznie podjął decyzję i przyjął projekt tarczy antykryzysowej 3.0. Za przyjęciem głosowało 233 posłów, przeciwko 212, a 11 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu, który może zgłosić do niej poprawki lub przekazać prezydentowi do podpisu.

Projekt tarczy antykryzysowej 3.0. już w środę budził sporo kontrowersji. Opozycja oburzona jest faktem, że pomoc dla Polek i Polaków rząd rozbija na kolejne projekty. - Za niedługo będziemy mieć więcej numerów tarczy antykryzysowej niż aktualizacji Windowsa. Problem jest w tym, że we wrześniu może już nie mieć kto korzystać z tej pomoc. Marnujecie tylko czas, a zaraz nie będzie firm i pracodawców - mówił w Sejmie Sławomir Neumann.

Tarcza antykryzysowa 3.0. Kolejne odrzucone poprawki

Posłowie zgłosili łącznie 72 poprawki do tarczy antykryzysowej 3.0. z czego zaledwie 10 zostało zarekomendowanych do przyjęcia przez Komisję Finansów Publicznych.To, co może ciekawić, to rekomendacja poprawki zaproponowanej przez posłów PO. Zakłada ona zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych z 800 do 1800 złotych brutto. Ostatecznie została ona jednak odrzucona przez Sejm stosunkiem głosów 238 do 213. Od głosu wstrzymało się 6 posłów.

Odrzucona została również poprawka dotycząca wypłacania świadczenia dla rodziców dzieci do 12 roku życia z powodu zamknięcia szkół. Takie świadczenie dalej będą otrzymywały osoby z dziećmi do 8 roku życia. Przepadła też inna poprawka do tarczy antykryzysowej 3.0., a mianowicie zapis, który przyznawał dodatek w wysokości 1500 złotych pracownikom szpitali, domów pomocy społecznej i pracownikom socjalnym.

Tarcza antykryzysowa 3.0. Składki ZUS ze zmianami

To, co najważniejsze w tarczy antykryzysowej 3.0., to zmiana dotycząca składek ZUS. Aktualnie zwolnieni są z nich pracodawcy, którzy zatrudniają do 49 pracowników. To nie jedyny warunek. Obecna tarcza antykryzysowa zakłada, że przychód tych pracodawców nie może przekraczać limitu 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.Również o tej kwestii i związanej z nią pomyłką informowaliśmy na łamach Wirtualnej Polski.

Tarcza antykryzysowa 3.0. rozszerza grupę pracodawców zwolnionych ze składek ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli przestać płacić składki ZUS, jeżeli ich przychód przekracza 300 proc., ale dochód nie jest wyższy niż 7 tys. złotych. Taka ulga przewidziana jest na dwa miesiące. Chodzi o kończący się właśnie kwiecień oraz maj.

Tarcza antykryzysowa 3.0. Nie tylko składki ZUS. Kolejne zmiany

Wraz z tarczą antykryzysową 3.0. zmienią się także zasady naliczania tzw. emerytur czerwcowych. Zapisy ulepszonej tarczy antykryzysowej pozwalają na to, by w przypadku czerwcowych wniosków o ustalenie wysokości emerytury wykorzystywane były zasady funkcjonujące w maju bieżącego roku. Pozytywną informacją jest to, że tarcza antykryzysowa 3.0. zakłada, że zostanie to zastosowane tylko wobec osób, dla których będzie to korzystne rozwiązanie.

Tarcza antykryzysowa 3.0. wprowadzi też zmiany ważne dla samotnych rodziców. Projekt zakłada podniesienie kwoty kryterium dochodowego w funduszu alimentacyjnym do wysokości 900 zł. Znajduje się tam także zapis wprowadzający zasadę "złotówka za złotówkę", jeżeli dochód przekracza ten próg.

W tarczy 3.0 znajdziemy też zapis o możliwości podjęcia pracy sezonowej przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia. Przedłużone zostanie też wypłacanie zasiłku opiekuńczego do 24 maja.

To, co ciekawe, to zapis z tarczy antykryzysowej 3.0., który zakłada podatek dla platform internetowych, które pozwalają na oglądanie filmów i seriali w sieci. Pieniądze m.in. od TVN, Polsatu, Netflixa i Amazona trafią na konto Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. To około 15 milionów złotych.