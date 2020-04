Tarcza antykryzysowa 3.0. Sejm wznowił obrady ws. pomocy dla przedsiębiorców

"Robimy wszystko, aby Polacy otrzymali niezbędną pomoc jak najszybciej. Uruchomienie kolejnych elementów pakietu antykryzysowego to tylko kwestia czasu – zapowiedział kilka dni temu na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Tarcza antykryzysowa 3.0. Co z testami dla medyków

- Tarcza antykryzysowa 3.0 przyjmowana jest w ciągu nocy. W ciągu kilku godzin zmieniamy 3 kodeksy, co jest absolutnie niedopuszczalne - stwierdził podczas przemówienia Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej.

Tarczę antykryzysową skrytykował też Dobromir Sośnierz z Konfederacji. - Z wersji na wersje już coraz mniej próbujecie udawać, że to chodzi o walkę z koronawirusem. Przestańmy udawać, że Sejm tutaj tworzy prawo - stwierdził poseł.

Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej zaapelowała także do rządzących o wykonywanie testów na koronawirusa medykom. - Macie szansę to poprawić. Dlaczego nie dołożycie testów dla służby zdrowia i pracowników DPS-ów. Dlaczego nie dołożycie przepisów pomagających najuboższym. Składamy poprawkę o zniesienie kryterium dochodowego przy wniosku alimentacyjnego - mówiła polityk.

O obowiązkowe testy dla pracownikó systemu ochrony zdrowia zaapelował też Michał Szczerba, poseł KO. - Zgłaszamy poprawkę polegającą na obligatoryjnych testach dla medyków i osób pracujących w DPS-ach. Apelujemy o to, przyjmijcie tę poprawkę dla polskich seniorów - grzmiał Szczerba.

Tarcza antykryzysowa 3.0. Coraz większe bezrobocie w Polsce

Podczas pytań kierowanych do rządu ws. projektu ustawy zakładającego pomoc dla przedsiębiorców pojawił się też wątek bezrobocia w Polsce. - Dłuższe godziny pracy, pozwolenie na obniżki płac, wzmianki o zwolnieniach mailem - chodzi o przykręcenie śruby. Kryzys jest dla was okazją, żeby przykręcić śrubę Polakom - stwierdził Maciej Konieczny z Lewicy.

Do apelu Koniecznego dołączył się szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, który poinformował, że zgłasza poprawkę ws. świadczeń dla osób, które utraciły prace. - Świadczenie kryzysowe w wysokości 2600 zł dla tych wszystkich, którzy stracili poprawkę, którym rząd nie pomaga - mówił Gawkowski.

- Co z dobrowolnym ZUSem - pytał z kolei Krzysztof Paszyk z Koalicji Polskiej (PSL - Kukiz'15).

Według posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego tarcza antykryzysowa 3.0 nie stanowi realnej pomocy dla firm i przedsiębiorców, a jest jedynie elementem gry wyborczej. - Lekarze wciąż czekają na testy. Nie wiadomo dlaczego otwieramy galerię, a nie wiemy kiedy zostaną otwarte restauracje i inne małe usługi. Grozi nam największy kryzys od ok. 100 lat. Tarcza nr 1,2,3 to jest wszystko czysty PR - przekonywał polityk.

Tarcza antykryzysowa 3.0. Testy, testy, testy

- Jak jest z dostępnością testów, ile jest wykonywanych i ile laboratoriów obecnie funkcjonuje - pytał poseł PiS Andrzej Gawron wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego. - Dzisiaj eksperci uważają, że na ten moment w którym jesteśmy, jest za wcześnie na masowe testy. Sieć laboratoriów tzw. covid, to jest 100 podmiotów. Dzisiaj ta wydajność laboratoriów to do 25 tys. testów na dobę - odpowiedział Gadomski.