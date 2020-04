Tarcza antykryzysowa 2.0. Zwolnienie z ZUS nie dla wszystkich? Wyjaśniamy mankamenty tarczy finansowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację do tarczy antykryzysowej podpisał w piątek 17 kwietnia. Do ustawy Senat złożył wcześniej swoje poprawki.

Tarcza antykryzysowa 2.0. Odmrażanie gospodarki. Błędna informacja ws. składek ZUS

Tarcza antykryzysowa 2.0. Odmrażanie gospodarki. Co ws. ZUS stało się w Senacie?

Co stało się w Sejmie z poprawką Senatu? Wyjaśnia to prawnik Oskar Możdżyń, który rozwiązanie zagadki opublikował na portalu maszprawowiedziec.org.pl.

Tarcza antykryzysowa 2.0. Odmrażanie gospodarki. Składki ZUS jednak z limitem

To co naprawdę zostało uchwalone, to wersja dalece odbiegająca od tej, którą poseł Schreiber opisał jako pierwszą. Jedyne, co zmieniło się w kwestii zwolnienia samozatrudnionych z opłacania składek ZUS, to termin. Zwolnieniem objęte są te jednoosobowe działalności gospodarcze, które zostały założone przed 1 kwietnia 2020 roku. Wcześniejszy zapis mówił tu o dacie 1 lutego.