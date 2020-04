Koronawirus w Polsce. Prezydent Andrzej Duda podpisał tarczę antykryzysową 2.0

Koronawirus w Polsce. Pytania do prezydenta Andrzeja Dudy

Jak prezydent spełnia wolny czas? Powiedział, że łączy się za pośrednictwem komunikatorów z rodzicami i córką. - Odpowiadanie na państwa pytania to też forma odpoczynku - dodał. Co z egzaminami? Duda zaznaczył, ze rozmawiał z ministrami, którzy przekazali mu, że egzaminów w maju nie będzie. - Nie wiadomo, czy odbędą się w czerwcu - stwierdził. Podobnie jest z maturą ustną.

Zwrócił się do rodziców, by wyposażali dzieci w atrakcyjne maseczki, tak, by chcieli je nosić. Pytany o to, czy dzieci mogą liczyć w tym roku na wakacje, podkreślił: - Nikt wakacji nie przekreślił. Decyzje będą podejmowane przez GIS i ministra zdrowia.