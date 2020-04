Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda o głosowaniu korespondencyjnym

Prezydent RP Andrzej Duda był gościem na antenie "Jedynki" Polskiego Radia. Na pytanie, kiedy odbędą się wybory prezydenckie 2020, Duda wskazał, że 10 maja - tak jak to zarządziła marszałek Sejmu.

- Trzeba stworzyć takie warunki, żeby bezpiecznie przeprowadzić wybory. Głosowanie korespondencyjne, jak to w Bawarii, jest jakimś rozwiązaniem. W Niemczech sytuacja jest poważniejsza, a wybory się udały - tłumaczył Duda.

- Gdyby wybory miały się odbyć korespondencyjnie, zachowując wszystkie reguły zgodności z prawem, to jestem na "tak", ale muszą być przeprowadzone tak, aby bezpieczeństwo obywateli było zagwarantowane - dodał prezydent.

Prezydent oświadczył również, że potrzebna jest rewizja wspólnoty UE. Wskazał na to, że we Włoszech jest "ogromne rozczarowanie" z powodu działań Unii. Według Andrzeja Dudy z koronawirusem najlepiej radzą sobie państwa narodowe.

Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda o testach

Podczas rozmowy pojawiła się kwestia koronawirusa w Polsce. "Prezydent Duda oświadczył, że w ostatnich tygodniach ogromnie zwiększyliśmy liczbę robionych testów". - To jest w tej chwili ok. 7 tys. dziennie. Mam nadzieję, że ta liczba będzie w niedługim czasie wzrastała, bo to jeden z elementów skutecznej walki z koronawirusem - podkreślił Duda.