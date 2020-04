Koronawirus w Polsce. Tarcza antykryzysowa 2.0 przyjęta. Sejm za niektórymi poprawkami Senatu

W nocy z czwartku na piątek Sejm przyjął 45 z 95 poprawek, jakie Senat zaproponował do tarczy antykryzysowej 2.0. Takie rozwiązanie zaproponowała Komisja Finansów Publicznych. Posłowie opozycji mieli wątpliwości, co do sposobu ich procedowania. Lider PO Borys Budka chciał, aby obrady zostały odroczone do piątku do godz. 9, ale jego wniosek przepadł.