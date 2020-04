Tarcza antykryzysowa 2.0. Pożyczka 5 000 zł z PUP dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorstw. Jak złożyć wniosek?

Tarcza antykryzysowa 2.0. Pożyczka 5000 zł z PUP. Komu przysługuje i jakie trzeba spełnić warunki?

Pożyczka 5000 zł z Powiatowego Urzędu Pracy jest bezzwrotna, o ile spełni się szczegółowe warunki jej przyznania. Najważniejszym kryterium w staraniu się o to świadczenie w ramach programu tarcza antykryzysowa 2.0 jest liczba zatrudnionych osób. Może to być jedynie jednoosobowa działalność gospodarcza lub mikroprzedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób. Niezależnie od tego, żeby starać się o tę pożyczkę w wysokości 5 0000 zł należy spełnić koniecznie jeszcze inne szczególe kryteria:

- trzeba złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim ze względu na adres prowadzonej działalności. Można go złożyć osobiście, tradycyjną pocztą lub przez internet. Żeby skorzystać z tego ostatniego sposobu trzeba mieć założony tzw. Profil Zaufany (PZ). Wniosek o symbolu PSZ-PKDG, na stronie internetowej praca.gov.pl w zakładce "tarcza antykryzysowa".

- niezbędnym załącznikiem o pożyczkę w wysokości do 5000 zł z PUP jest oświadczenia dotyczące tego, że składający jest samozatrudnionym lub jest mikroprzedsiębiorcą i nigdy nie korzystał ze wsparcia przewidzianego przez specustawę wprowadzoną w związku z epidemią koronawirusa w Polsce.

Po złożeniu wszystkich dokumentów, automatycznie zostanie wygenerowane tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP). To, co dzieje się ze złożonym wnioskiem można sprawdzić kontaktując się bezpośrednio z powiatowym urzędem pracy lub za pomocą portalu internetowego, gdzie wniosek został złożony. Również tam wnioskodawca będzie dostawał wszelkie pisma w tej sprawie.

Przepisy mówią, że po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy o pożyczkę, 5000 zł lub niższa kwota, na którą opiewał wniosek zostanie przelana na podane konto niezwłocznie, co w praktyce oznacza 2 dni robocze.

Istotne są to jeszcze dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać starając się o to świadczenia w ramach tarczy antykryzysowej 2.0. Po pierwsze wnioski trzeba wydrukować, fizycznie podpisać, zeskanować i wgrać przez internet. Po drugie kwota 5000 zł pożyczki jest górną jej granicą, wnioskować można również o niższe kwoty.

Tarcza antykryzysowa 2.0. Pożyczka 5000 zł. Co trzeba zrobić, żeby była ona bezzwrotna?

Przyznanie pożyczki 5000 zł z PUP to jednak dopiero połowa drogi. Żeby bowiem nie oddawać przyznanych pieniędzy trzeba spełnić dodatkowe warunki. Po pierwsze nie można zlikwidować tej działalności przed upływem 3 miesięcy od daty przyznania pożyczki w ramachtarczy antykryzysowej 2.0. Składa się wtedy odpowiednie oświadczenie do urzędu pracy, który pożyczkę przyznał, wraz z wnioskiem o jej umorzenie. Niezwykle istotny jest jednak termin złożenie tej prośby, bo należy to zrobić w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym spełniony zostanie warunek jej umorzenia, czyli prowadzenie działalności przez 3 miesiące. Tak samo jak w przypadku składania wniosku o pożyczkę 5000 zł, prośbę o jej umorzenie złożyć możemy osobiście, pocztą tradycyjną lub przez internet.