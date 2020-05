Odmrażanie gospodarki. Od środy otwarte żłobki i przedszkola. Sprawdź, gdzie i kiedy przyjmą twoje dziecko [LISTA]

Zgodnie z informacją rządu, podaną pod koniec kwietnia, od środy 6 marca dzieci będą mogły pójść do przedszkoli i żłobków. Zarówno publicznych, jak i niepublicznych. To kolejny etap odmrażania gospodarki.

Tarcza antykryzysowa 3.0. Otwarcie żłobków i przedszkoli

Wraz z zapisami ujętymi w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. rząd PiS postanowił wydłużyć zasiłek opiekuńczy od 3 maja do 24 maja dla rodziców dzieci, które nie będą w tym czasie mogły korzystać z opieki placówek. Przypomnijmy, że dotyczy on rodziców dzieci do 8 roku życia.