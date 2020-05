Tarcza antykryzysowa. Zasiłek opiekuńczy w powodu epidemii koronawirusa na zmienionych zasadach

Zasiłek opiekuńczy w ramach tarczy antykryzysowej, przyjętej w ramach walki z gospodarczymi efektami koronawirusa, będzie przyznawany przez ZUS dłużej. Będzie to kosztowało budżet państwa dodatkowo prawie 3 mld zł.

Tarcza antykryzysowa. Zasiłek opiekuńczy z ZUS wyłącznie do 26 maja

Rząd nie ma dobrych informacji dla rodziców, którzy z powodu epidemii koronawirusa nie chodzą do pracy i muszą się opiekować swoimi dziećmi. Co prawda w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 rząd dopuścił możliwość otwarcie żłobków i przedszkoli od 6 maja br., ale szkoły dalej będą zamknięte przynajmniej do 26 maja br. Wcześniej rząd mówił że zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony jedynie do 3 maja, ale w drodze autopoprawki, zmienił możliwości jego otrzymywania do 26 maja br. zasiłku opiekuńczego. Obciąży to budżet państwa dodatkowo na prawie 3 mld zł.

Rzecz w tym, że prawdopodobnie po 26 maja nie będzie już przedłużona możliwość przyznawania tego zasiłku opiekuńczego, co oznacza duży problem dla rodziców, którzy po prostu będą musieli wrócić do pracy i nie mają z kim zostawić swoich dzieci. Nie wiadomo bowiem, czy po tym terminie placówki oświatowe zaczną znowu funkcjonować. Dotyczy to zarówno szkół jak i żłobków czy przedszkoli. Rząd bowiem, pozwalając otwierać żłobki czy przedszkoli od 6 maja, ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawił samorządom i rodzicom. Już wiadomo, że w niektórych miastach będą one nadal zamknięte. Zapowiedziały to już m. in. władze Poznania czy Warszawy.

Tarcza antykryzysowa. Zasiłek opiekuńczy z ZUS. Dla kogo i na jakich zasadach

Zasiłek opiekuńczy z ZUS przysługuje rodzicom w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych. Mogą go dostać również osoby, które postawiły zostać w domach i osobiście opiekować się swoimi dziećmi. Mają do niego prawo również ci, którzy nie zdecydowali się posłać swoich dzieci do żłobków czy przedszkoli, mimo ich otwarcie 6 maja br.

Żeby o taki zasiłek opiekuńczy w ramach tarczy antykryzysowej się starać, trzeba spełnić dwa warunki. Dziecko nie może mieć więcej niż 8 lat (licząc do dnia poprzedzającego ósme urodziny) oraz rodzic musi być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Dłużej ten zasiłek przyznawany przez ZUS przysługuje rodzicom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia, a do 18 lat w przypadku dzieci z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego.

Chęć uzyskania takiego zasiłku trzeba zgłosić w miejscu, z którego opłacane są składki zdrowotne, np. w przypadku pracy etatowej do swojego pracodawcy. Jeśli ktoś prowadzi samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą zgłasza się bezpośrednio do ZUS-u z wypełnionym wnioskiem. Jego wzór znajduje się na stronach internetowych tej instytucji.