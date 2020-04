WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus w Polsce. Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania: nie otworzymy żłobków 6 maja - Premier Mateusz Morawiecki przyjął taką "facebookową" postawę, że dużo ogłasza, ale często jest to niespójne z wcześniejszymi zarządzaniami,...

6 maja mają zostać otwarte na żłobki i przedszkola pan już szykuje się do otworzenia tych placówek No bo pan je jako nadzoruje jako prezydent miasta 6 nie otworzymy w tych placówek ja mam nadzieję że główny inspektor sanitarny przekaże nam wytyczne bo z jednej strony mamy nosić ma Podczas spaceru w parku a z drugiej strony jakby nie wyobrażam tych dzieci w żłobkach i przedszkolach bo ona przecież też będą do tych swoich o których najczęściej mówią ciocia się przytulać będą usuwać bliski kontakt to jest kwestia też ryzyka którą będą ponosiły osoby które są pracownikami przedszkoli i żłobków O tak dzisiaj ogłoszono dzisiaj ogłoszona te te te zmiany No jakby daną mam taką opcję taką możliwość ale Pana zdaniem to jest jeszcze za wcześnie i kwestionuje pan to co mówił dzisiaj premier morawiecki nad premier przy o taką postawę taką Facebook owo on tak lubi na konferencjach coś powiedzieć No to ona wtedy tydzień nie są Przemyśl niespójna też w zakresie innych zakazów i nakazów które dzisiaj obowiązują i my w Poznaniu Nie czekaliśmy na dyspozycję premiera tylko zamknęliśmy szkołę kilka dni wcześniej zabezpieczyliśmy też DPS wyposażyliśmy je w sprzęt ochronny i zabawa liśmy też te psy i dzięki temu nie mamy pan złapanych tak jak to się dzieje na terenie całego kraju i związku z tym no my dalej będziemy postępować tak po poznańsku Oczywiście my boi się pan że rodzice będą się sprzeciwiać temu No on jednak chcę wrócić do pracy a niektórzy muszą wrócić do pracy a inni po prostu mówiąc szczerze chcę No trochę odpocząć od dzieci No my będziemy oczywiście szukali dialogu z rodzicami i będziemy starali się jak najszybciej pozwolić dzieciom wrócić do żłobków ale musimy to zrobić w taki sposób żeby to było bezpieczne Czyli mam nadzieję tak że Główny Inspektorat Sanitarny wydał w tym zakresie wytyczne Mam też nadzieję że otrzymamy obrzędu jakieś środki bo się mówię o tych wszystkich tarczach tekturowych dla przedsiębiorców do samorządów ja bym chciał zobaczyć w konkretne pieniądze i teraz jest szansa na to żeby rząd nam na przykład środki na chociażby maski na płyny dezynfekcyjne Rodzice którzy te dzieci będą oddawali żeby w tym momencie również tam była kwestia dezynfekcji