Koronawirus w Polsce. Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 3 maja br.

Koronawirus w Polsce. Zasiłek opiekuńczy dłużej

Dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zasiłku opiekuńczego, wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, obowiązywały do niedzieli, 26 kwietnia br. Tymczasem minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił niedawno, że do 24 maja zostało przedłużone zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach. Stąd pojawił się problem opieki nad najmłodszymi dziećmi, które pozostają w domach .

We wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że przedłuża okres przyznawania tego zasiłku dla dzieci, ale jedynie do 3 maja br. Co będzie później, tego jeszcze nie wiadomo. Będą mogli dostać go jednak wyłącznie ci rodzice, którzy nie będą mogli skorzystać z innych form opieki.