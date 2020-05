Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Dariusz Piontkowski zapowiada

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w drugiej fazie odmrażania gospodarki, dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ma się to stać już od 6 maja. Decyzja ta jednak spotkała się z oporem niektórych prezydentów miast. Rafał Trzaskowski poinformował w środę, że warszawskie żłobki i przedszkola nie będą otwarte od 6 maja. Podobne oświadczenie wystosował w programie WP prezydent Poznania. Taką deklarację złożył także prezydent Wrocławia. Dołączył do nich także Krzysztof Żuk - prezydent Lublina .

Otwarcie żłobków i przedszkoli. Minister edukacji zapowiada dalszy krok

- 6 maja otwieramy żłobki i przedszkola i to samorząd samodzielnie decyduje, czy chce je zamknąć. Warto, żeby samorządy zapytały rodziców, czy jest zainteresowanie taką formą opieki ze strony rodziców - mówił w "Sygnałach Dnia" szef MEN Dariusz Piontkowski.

- Dajemy dosyć dużą swobodę samorządom. Oprócz określenia dosyć ogólnych zasad, które obowiązują, pozostałą cześć organizacyjną pozostawiliśmy samorządom. Wydaje mi się, że część samorządów - zwłaszcza tych dużych miast, powiązanych politycznie głównie z PO - z góry założyła, że nie będzie otwierała żłobków i przedszkoli. Z naszej strony jest to podejście niepoważne. Zwłaszcza w dużych miastach, tam gdzie pojawiają się jakieś większe zakłady produkcyjne, jednak część rodziców chciałaby już wrócić do pracy, a nie ma z kim zostawić dziecka i teraz samorząd im to uniemożliwia - stwierdził.