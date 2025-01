Zapytali go o słowa na temat Nawrockiego. Kaczyński: Nie warto

Szerokim echem odbiła się ostatnia wypowiedź prof. Antoniego Dudka w podcaście Kultury Liberalnej z cyklu "Prawo do niuansu", w której zabrał on głos na temat Karola Nawrockiego, kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich z ramienia PiS.

- To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od ponad 30 lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością - ocenił profesor.

- Ja nie mam powodu, żeby akurat odpowiadać na to, co sądzi pan prof. Dudek - stwierdził na to prezes PiS. - Ja wiem tylko, że to jest człowiek, który w życiu - co prawda był wtedy młody, a wtedy łatwiej się mylić, bo nie ma się doświadczenia - ale mylił się bardzo. Czytałem o jego wystąpieniach na jakichś konferencjach młodzieżówki komunistycznej z 1987 czy 1988 roku, to znaczy z czasów, kiedy każdy rozgarnięty człowiek wiedział, że po prostu komunizm się wali, nie tylko w Polsce, ale też w Związku Sowieckim - kontynuował Kaczyński, próbując dyskredytować prof. Dudka. - Trzeba było być nie tylko niezbyt moralnym w wymiarze politycznym, ale też bardzo słabo rozgarniętym, żeby coś takiego robić - dodawał, stawiając zarzuty.