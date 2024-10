"Jest zdolny do wszystkiego". Ostrzega Polaków przed Karolem Nawrockim

Skądże. Dzień po spotkaniu zadzwonił do mnie Sellin i konspiracyjnym głosem mówi, że wicepremier pyta, dlaczego miałem broń. Zdębiałem. Jaką broń? W końcu załapałem, o co mogło chodzić. Noszę zazwyczaj sportowe okulary. Jechałem do wicepremiera, więc włożyłem garnitur. Głupio wejść w przyciemnianych okularach. No to wsunąłem je do kieszeni marynarki na piersi. Gliński musiał zobaczyć uwypuklenie i uznał, że to broń.