Kaczyński chce go na prezydenta. Jest nowy sondaż

"Wiem o nim zbyt mało, by móc to ocenić" - na taką odpowiedź w badaniu wskazało aż 54,6 proc. ankietowanych. Negatywnie wypowiedziało się 31 proc. badanych, a tylko 14,4 proc. uznało, że Nawrocki byłby dobrym kandydatem na prezydenta Polski. Z sondażu można wysnuć wniosek, że obecny szef IPN jest postacią mało rozpoznawalną i nie został jeszcze odpowiednio wypromowany przez PiS, na co uwagę zwraca część krytyków tej kandydatury.