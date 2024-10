Korneluk ostro komentuje. "Andrzej Duda nie jest moim autorytetem"

- Andrzej Duda nie jest moim autorytetem prawnym - skomentował prokurator i przypomniał, że obaj ukończyli te same studia, na tym samym uniwersytecie. - Twierdzę za byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, że mamy prezydenta, który dopuścił się wielokrotnego łamania konstytucji. To nie moje stwierdzenia. Potwierdzam to pod autorytetami, z którymi się zgadzam - wskazał.