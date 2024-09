Sprawa Barskiego. SN podjął decyzję

Wniosek sądu powszechnego

Sąd Rejonowy Gdańs-Południe chciał, aby SN rozwiał wątpliwości co do tego, czy Dariusz Barski został skutecznie powołany na prokuratora krajowego, a także o co do skuteczności powołania przez Barskiego prokuratorskiego asesora. Odpowiedź była decydująca dla sytuacji w prokuraturze oraz dla statusu ponad 300 prokuratorskich asesorów powołanych przez Barskiego.