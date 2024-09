Trzy istotne godziny i sprzeczne sygnały. Wątpliwości po słowach Tuska

Awaria zapory w Stroniu Śląskim. Premier Tusk uspokajał

W tym samym czasie, lecz 35 kilometrów w dół rzeki Biała Lądecka, w komendzie policji w Kłodzku o godzinie 7.40 premier Donald Tusk zakończył odprawę służb antykryzysowych. Wychodząc do dziennikarzy, wspomniał o "poważnej sytuacji" na zbiornikach Stronie Śląskie i w Międzygórzu: - Pojawiły się takie głosy, że być może tama nie wytrzyma, ale one nie są prawdziwe, to znaczy tama powinna wytrzymać, nie mamy tutaj żadnych informacji od tych, którzy odpowiadali za remont tej tamy sprzed lat, ona powinna wytrzymać. Natomiast przesiąka i woda płynie, ale nie powinno dojść do jakiegoś zasadniczego dramatu - powiedział Donald Tusk.