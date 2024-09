"Rozwala się, uciekajcie". Dlaczego w Stroniu Śląskim nie wiedzieli, co nadciąga

- Powiedział mi, że zapora nad Stroniem się wali i on to widzi. Przesłał mi film i powiedział, żeby publikować, gdzie się da, a ludzie niech uciekają, bo idzie armegeddon. Ja z tym filmem pobiegłam do sztabu kryzysowego, do pana Jana Kalfasa, szefa wydziału zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym - relacjonuje w rozmowie z Wirtualną Polską redaktor Żabska.