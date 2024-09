U nich prawie nie ma strat. Finał awantury o zbiorniki powodziowe

- W 1997 roku, jak nastała powódź, to przez tydzień byłem uwięziony we wsi. Zniszczenia były ogromne. Natomiast teraz u mnie w domu woda podeszła pod drzwi i to wszystko - mówi Zbigniew Borodzicz, sołtys wsi Roztoki w powiecie kłodzkim. Miejscowość liczy około 400 mieszkańców. We wsi potok Goworówka wpada do Nysy Kłodzkiej.