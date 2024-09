Dymisja po powodzi. Ma pretensje do starosty

Konflikt w Kłodzku, przez którą przeszła niszczycielska powódź. Szef wydziału zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym Jan Kalfas złożył wypowiedzenie z pracy. Mówi, że nie dało się współpracować ze starostą. - Gdy ja chciałem choćby nawet dostać pracowników do pomocy, to pani starosta mi powiedziała, że jeżeli sobie nie daję rady, to mam się zwolnić - mówi.