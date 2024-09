Akty sabotażu podczas powodzi. "Dochodzi do zatrzymań"

"W związku z występującą na terenie południowo-zachodniej Polski sytuacją powodziową, mamy do czynienia z operacją informacyjno-psychologiczną atrybuowaną do Federacji Rosyjskiej. Aparat wpływu stosuje w cyberprzestrzeni technikę selektywnego doboru informacji i dąży do wywołania u adresatów emocji lęku i bezradności. Jednym z elementów operacji jest próba podważenia zaufania do struktur bezpieczeństwa państwa" - czytamy we wpisie.