Powódź w Stroniu Śląskim. "Byliśmy odcięci od świata. To był prawdziwy kataklizm"

Tomasz Erdmański, mieszkaniec Stronia Śląskiego i przewodniczący Rady Miasta, w rozmowie z Wirtualną Polską opowiada o życiu w miejscowości, która była niemal całkowicie odcięta od świata. - Przestała działać telefonia komórkowa, żadna z sieci nie działała. Nie było internetu, prądu, połączenia z nikim. To bardzo wpłynęło na brak komunikacji i brak możliwości przekazywania informacji między sztabem kryzysowym a mieszkańcami. Część mieszkańców trudno było namówić do ewakuacji. Niektórzy zbagatelizowali to zagrożenie, co być może też spowodowało, że akcja tak przebiegała - mówi Erdmański.