Uchwała SN ws. Barskiego. "Bodnar powinien zostać odwołany"

12 stycznia br. minister sprawiedliwości-prokurator generalny Adam Bodnar spotkał się z ówczesnym prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim. Wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych". Tym samym, jako prokurator w stanie spoczynku nie może on pełnić funkcji prokuratora krajowego.