Muzeum kupiło nosze "z Westerplatte". Pochodziły z PRL-owskiego szpitala psychiatrycznego

Rzeczniczka prasowa muzeum wskazuje, że zebrane informacje zostały przedstawione podczas obrad komisji zajmującej się kwestią zakupów i darów. I to na wniosek komisji dyrekcja podjęła decyzję o wystosowaniu pisma do oferenta i podjęciu działań prawnych mających na celu doprowadzenie do zwrotu noszy sprzedającemu w ramach rękojmi. Stało się to jeszcze w 2021 r.