Ujawniamy. "Fortepian Paderewskiego" jeszcze bardziej do Paderewskiego nie należał

"Rzeczywiście, ten fortepian był u mnie przez 5 lat, od roku 2019 do 2023. Zostałem poinformowany [przez Jeana Gattlena - red.], że należał on do Ignacego Paderewskiego. Pod fortepianem znajdowały się dwa grawery z jego nazwiskiem i rokiem sprzedaży na aukcji" - przekazał nam Alexandre Ramel i dodał: "Próbowałem sprzedać ten fortepian przez 5 lat, ale bez powodzenia. Nikt nie wierzył w tę historię [o tym, że fortepian należał do Paderewskiego - red.] i nikt nie przyszedł go zobaczyć".