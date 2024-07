Tak PiS tworzyło nowe elity. Jest doniesienie do prokuratury

Działalność instytuty prześwietliła NIK, która zgłosiła sporo zastrzeżeń, szczególnie do sposobu wydawania pieniędzy. "Według ich raportu wiele z dotacji dzielonych przez Instytut, które poszły do organizacji narodowych, zostało przyznanych niezgodnie z prawem" - podaje "Gazeta Wyborcza". Nowe władze instytucji złożyły już w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.