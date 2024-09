Jest brany pod uwagę jako kandydat PiS na prezydenta. Zabral głos

- To nie jest kwestia mojej ambicji. Natomiast jestem gotowy od dwudziestu lat, aby służyć Polsce. To jest kwestia odpowiedzialności za kraj - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Pytany o to, czy chce kandydować w wyborach prezydenckich, przyznał, że "jest na liście potencjalnych kandydatów" z ramienia PiS.