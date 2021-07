Piotr Gliński nie chce apartamentów na Westerplatte. Posłowie KO mówią o patodeweloperce

- Niektóre poczynania kierownictwa MIIWŚ, notabene z nadania PiS, muszą budzić co najmniej zdziwienie. One mogłyby być tematem memów i anegdot, ale dotyczą świętego miejsca. Pierwszy fakt: MIIWŚ sprzedawano skarpety ala "maki spod Monte Cassino". Drugi fakt: ekspozycja rzekomego pasiaka z Auschwitz św. Maksymiliana Kolbe, który okazał się nie być jego pasiakiem. Trzeci fakt: nosze, którymi rzekomo przenoszono polskich żołnierzy po zdobyciu tych terenów przez Niemców. Okazało się, że te nosze nie są z tej epoki! Jeżeli tak ma wyglądać polityka historyczna PiS, to gdzie my żyjemy? Kim jest kandydat PiS pan Nawrocki, na prezesa IPN? - mówił Piotr Adamowicz.