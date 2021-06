Zmiana warty w PO? Media: spotkanie Tusk-Budka w czwartek

Poseł Sławomir Nitras poniekąd potwierdził ten fakt - w rozmowie z Polsat News zapowiedział, że Budka "nosi się z zamiarem" rezygnacji z funkcji szefa Platformy, co teoretycznie otwiera Tuskowi drogę do ponownego kierowania partią. - Zapytałam wprost Borysowi pytanie, co dalej, co przed nami. I tak, rozważa to (dymisję - red.). Natomiast takiej decyzji ostatecznej nie podjął. Zadałam mu to pytanie - zapewniała w TVN24 gdańska posłanka PO Agnieszka Pomaska.