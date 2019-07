Dulkiewicz prosi Dudę o weto. "Ostatnia nadzieja"

Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że wysłała list do Andrzeja Dudy. Poprosiła prezydenta o zawetowanie specustawy o Westerplatte. - Proces legislacyjny, którego byliśmy świadkami, budzi wiele wątpliwości - oceniła.

Posłowie w ekspresowym tempie przyjęli wszystkie poprawki do specustawy ws. Westerplatte . Debata w Sejmie zakończyła się bez zadawania pytań. Specustawa zakłada budowę Muzeum Westerplatte, ale oznacza również przejęcie terenu Westerplatte przez władze centralne. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Prezydent ostatnią nadzieją

Na konferencji prasowej poinformowała, że wysłała do Andrzeja Dudy list. - Wczoraj po południu wysłałam list do pana prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc go o zawetowanie specustawy lub też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego - przekazała. Dodała również, że prezydent jest w tej sytuacji "ostatnią nadzieją".