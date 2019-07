Sejm zdecydował ws. Westerplatte. Chodzi o budowę Muzeum II Wojny Światowej

Posłowie w ekspresowym tempie przyjęli wszystkie poprawki do specustawy ws. Westerplatte. Zakłada ona budowę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Oznacza również przejęcie terenu Westerplatte od władz miasta przez władze centralne. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Posłowie nie mieli możliwości zadawania pytań. Po przegłosowaniu poprawek, Ryszard Terlecki zaapelował do Marszałka Sejmu, by debata zakończyła się bez pytań. Marek Kuchciński przychylił się do tego apelu i przeszedł do kolejnego punktu obrad Sejmu.