Westerplatte. Prezydent Andrzej Duda podpisze specustawę

Prezydent Andrzej Duda chce szybko podpisać specustawę o Westerplatte - informuje RMF. Projekt zakłada przejęcie przez władze państwowe gdańskich terenów pod budowę plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku.



Nowe prawo od początku budziło sprzeciw zarówno gdańskich władz, jak i dużej części opozycji parlamentarnej. Prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz apelowała do prezydenta Dudy o zawetowanie specustawy.

Według doniesień RMF Andrzej Duda wyraził chęć szybkiej budowy nowego muzeum, które ma upamiętnić bohaterów września 1939 roku. "Miasto do tej pory nie potrafiło sprawnie zagospodarować tego terenu" - mówili reporterowi nieoficjalnie urzędnicy z Kancelarii Prezydenta.

Specustawa obecnie wróciła do Sejmu. W zeszłym tygodniu senatorowie wprowadzili drobne poprawki. Za przyjęciem Ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wraz z poprawkami głosowało 58. senatorów, 25 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Opozycja oburzona

- Ostatnio nacjonalizację mieliśmy w 1945 r. Dekretem Bieruta. Chciałam się państwa zapytać, czy to jest wasz wzór, system słusznie miniony - pytała podczas czytania projektu specustawy w Sejmie posłanko PO-KO Małgorzata Chmiel. Według parlamentarzystki Prawo i Sprawiedliwość "próbuje przejąć teren Westerplatte dla politycznych celów rządu".

Krytyczny wobec projektu był Michał Jan Mazowiecki. Syn byłego premiera przyznał, że jest to kolejny przykład "wojny polsko-polskiej". - Tak zwana specustawa ma na celu tylko i wyłącznie przejęcie miejsca symbolicznego uświęconego polską krwią na cele polityczne jednej partii - stwierdził Mazowiecki.

Spór o Westerplatte - o co chodzi?

Kontrowersje wokół budowy Muzeum Westerplatte zaczęły się od projektu ustawy autorstwa PiS, które zakłada "wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwiających sprawną realizację budowy Muzeum, jako przedsięwzięcia istotnego z punktu widzenia interesów państwa". To budzi wątpliwości przedstawicieli opozycji oraz samorządu, którzy wskazują na to, że jest to próba przejęcia Westerplatte przez władzę centralną.