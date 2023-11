Zakaz handlu. Rząd zdecydował. W grudniu dodatkowa niedziela handlowa

Niedziela handlowa 10 grudnia 2023 z ograniczeniem

Jak wskazuje KPRM, w niedzielę handlową 10 grudnia obowiązywać będzie ograniczenie sprzedaży, podobne do tego, obowiązującego w trakcie Wigilii. "Przewiduje się jednak ograniczenie handlu w tym dniu do godz. 14.00 - tj. tak samo, jak miałoby to miejsce 24 grudnia 2023 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami" - wyjaśniono w komunikacie.