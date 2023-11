Zakaz handlu. Sklepy zamknięte w Wigilię. Rząd planuje zmiany

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, czyli organ odpowiedzialny za projekt proponuje, by w zamian niedzielą handlową ustanowić 10 grudnia 2023. Resort zastrzega jednak, by tego dnia - podobnie, jak w przypadku Wigilii - sklepy mogły prowadzić działalność do godziny 14"z uwagi na niniejszą propozycję zniesienia zakazu w tym dniu, która zmienia ustalony porządek prawny w związku z ułożeniem się kalendarza świąt w 2023 roku".