Sklepy w Wigilię. Do której są czynne? Godziny otwarcia sklepów 24 grudnia

Godziny otwarcia sklepów w wigilię będą skrócone. Choć wigilia nie jest świętem ustawowo wolnym od pracy — należy do dni, w trakcie których sprzedaż odbywa się pod szczególnymi warunkami. 24 grudnia sklepy mogą być otwarte jedynie do wczesnych godzin popołudniowych. Sprawdź, do której będą otwarte Lidl, Biedronka, Żabka, Kaufland, Auchan.