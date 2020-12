Boże Narodzenie. 25 grudnia - gdzie zrobimy zakupy? Lista otwartych sklepów

Boże Narodzenie 2020. Czy obowiązuje zakaz handlu?

W grudniu odbyły się już trzy niedziele handlowe. Nie było więc dnia, by sklepy były zamknięte. Pierwszy taki dzień w grudniu to właśnie 25 grudnia, który tradycyjnie jest pierwszym dniem Świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z przepisami obowiązuje wtedy zakaz handlu. To oznacza, że zakupów nie zrobimy w większości sklepów.