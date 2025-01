Zabójstwo księdza w Szczytnie. Morderca nie trafi do więzienia

Do zbrodni doszło w listopadzie 2024 r. Z ustaleń śledztwa wynika, że Szymon K. wtargnął na plebanię parafii brata Alberta w Szczytnie, gdzie zaatakował księdza toporkiem.

- Prokurator nabrał wątpliwości co do poczytalności mężczyzny. Powołał biegłych psychiatrów i psychologa, aby ocenili stan jego zdrowia. Stwierdzili, że podejrzany cierpi na chorobę psychiczną, a w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny. Dlatego prokurator rejonowy w Szczytnie skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Szymonowi K. - przekazał Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.