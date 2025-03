20-latek z Rabki-Zdroju został zatrzymany po tym, jak 12 lutego zaatakował 13-latkę idącą do szkoły. Według śledczych mężczyzna próbował doprowadzić dziewczynkę do obcowania płciowego, stosując przemoc fizyczną. Na szczęście, dzięki interwencji osób postronnych, sprawca uciekł, a pokrzywdzona trafiła do szpitala z powierzchownymi obrażeniami.