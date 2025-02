Brutalny atak na 13‑latkę. Sąd aresztował mężczyznę. Grozi mu dożywocie

- Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres dwóch miesięcy od daty zatrzymania, to jest do 13 kwietnia. Sąd równocześnie zastrzegł, że podejrzany będzie mógł wyjść na wolność, jeżeli w terminie do 21 lutego zostanie wpłacone poręczenie majątkowe w kwocie 50 tys. zł - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, sędzia Bogdan Kijak.