Koszmar na plebanii w Szczytnie. "Chciał nam zabić księdza"

Gdyby nie interwencja gosposi, mogłoby dojść do tragedii. Jak dowiedziała się nieoficjalnie WP, gospodyni użyła gazu pieprzowego i wezwała policję. Dopiero to przestraszyło agresora. Na miejsce, oprócz policji, przyjechała straż pożarna i karetka. Pogotowie w stanie ciężkim zabrało proboszcza do szpitala w Olsztynie. W poniedziałek przed godziną 16 jego stan nadal pozostawał poważny.