Brutalny atak na księdza. "Jesteśmy wstrząśnięci"

- To niewyobrażalna, niewytłumaczalna tragedia - mówi dla WP zszokowany burmistrz Szczytna, Stefan Ochman.

72-letni proboszcz w stanie krytycznym trafił do szpitala. Społeczność Szczytna jest wstrząśnięta tym bardziej, że nigdy wcześniej żaden duchowny w mieście nie stał się ofiarą bandyckiego ataku. Wierni modlą się, by ksiądz wrócił do parafii.