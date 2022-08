Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Kondolencje dla rodzin ofiar

W Chorwacji doszło do wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami. Zginęło 12 osób, 32 osoby trafiły do szpitali. Kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar złożyli m.in. prezydent Andrzej Duda i kard. Kazimierz Nycz. Jerzy Owsiak poprosił o minutę ciszy podczas trwającego festiwalu Pol and Rock. Kondolencje płyną też ze świata.