Wygląda, jakby zjadał go grzyb. Sensacja na świecie

Wygląda, jakby żywcem zjadał go grzyb. Teraz o tym dziwadle, przypadkiem znalezionym na kempingu w australijskim Binna Burra Lodge, rozpisują się media na całym świecie.

Owad wygląda, jakby był pokryty grzybem. Tak naprawdę to tylko wymyślony przez naturę sposób do odstraszania drapieżników .

Chrząszcza odkrył James Tweed, doktorant z University of Queensland. Miał szczęście - świat nauki wcześniej nie znał tego szczegółu natury. Zaskoczony był sam biolog, który początkowo wziął swoje znalezisko za ptasie odchody.

Kiedy naukowiec wrócił z podróży, próbował zidentyfikować owada, przeszukując albumy zwierząt, artykuły naukowe, zasoby internetowe i fora, ale bezskutecznie. Nie znalazł niczego, co wyglądało choć trochę podobnie, więc napisał maila do Australian National Insect Collection (ANIC) w Canberze.

Eksperci potwierdzili, że zdarzyło się coś niezwykłego. Osobnik został nazwany Excastra albopilosa i opisany w czasopiśmie "Australian Journal of Taxonomy".

Chrząszcz zapewne - według chytrego projektu natury - ma po prostu ma wyglądać jakby został zabity przez grzyba pochłaniającego owady i już się rozkładał. Taki sygnał wizualny jest wystarczający dla ptaków, by go nie ruszać.

Dopóki naukowcy nie znajdą większej liczby okazów i nie przeprowadzą szczegółowych badań tego gatunku, nie będą w stanie stwierdzić, dlaczego ten chrząszcz jest owłosiony. Nie można wykluczyć, że mamy tu do czynienia z jakąś osobniczą formą mutacji lub chorobą, choć same włosy wydają się naturalnie porastać to stworzenie.