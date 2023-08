Oleica krówka. Na tego chrząszcza należy uważać. Jest wszędzie

Oleica krówka to gatunek chrząszcza, należący do rodziny oleicowatych. Osobniki nietrudno jest zauważyć - dorosłe owady osiągają do 35 mm, mają również charakterystyczną, czarną, lub niebieskoczarną barwą. Oleica należy do owadów niebezpiecznych - jest zdolna do wytwarzania silnych toksyn.