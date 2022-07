Groźna oleica krówka. Chrząszcz z silną toksyną postrachem lasów? Wyjaśniamy

Wydziela jedną z najsilniejszych toksyn występujących w przyrodzie. Mowa o oleicy krówce – gatunku dużego chrząszcza, który występuje w Polsce. W ubiegłych latach okrzyknięto go postrachem lasów. Uspokajamy – jego jad nie zagraża życiu człowieka. Jednak w przypadku kontaktu z oczami lub nosem może dojść do silnych podrażnień. Absolutnie nie wolno go dotykać. Co jeszcze warto wiedzieć o tym gatunku?