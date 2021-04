Zawiercie. Problem z barszczem Sosnowskiego. Miasto i Nadleśnictwo Olkusz mają plan

Barszcz Sosnowskiego roślina niebezpieczna dla ludzi i zwierząt. Ma bardzo silne właściwości parzące. Największe zagrożenie stwarzają jej skupiska występujące w pasach dróg, ścieżek rowerowych oraz w okolicach terenów rekreacyjnych. By ją wytępić władze Zawiercia podpisały porozumienie z Nadleśnictwem Olkusz. Razem będą walczyć z barszczem Sosnowskiego.

Zawiercie. Trzy etapy zwalczania barszczu Sosnowskiego

Działania prowadzone są w trzech etapach. W pierwszym pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, funkcjonariusze straży miejskiej w Zawierciu oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejw Marciszowie przeprowadzają inwentaryzację miejsc, w których barszcz Sosnowskiego występuje. Następnie odpowiednie służby rozpoczną zwalczanie rośliny występujące na terenach należących do miasta przy pomocy specjalistycznych preparatów chemicznych. Opryski przeprowadzane będą przez przeszkolonych strażaków OSP Kromołów, OSP Żerkowice, OSP Marciszów i OSP Bzów. Odbywać się będą w maju i czerwcu, a zostaną powtórzone w sierpniu. Ostatni etap to ocena skuteczności działań i sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Będzie ona bazą porównawczą do inwentaryzacji, która zostanie przeprowadzona w 2022 roku.