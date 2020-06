Barszcz Sosnowskiego niebezpieczny dla ludzi. Polska dalej nie ma skutecznych rozwiązań

Barszcz Sosnowskiego jest toksyczny i powoduje oparzenia

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina, która wydziela trujące soki i aerozole drażniące skórę i układ oddechowy . Już sam kontakt z oparami jest niebezpieczny dla człowieka, ponieważ może powodować wymioty i bóle głowy . W niektórych przypadkach dochodzi też do martwicy tkanek i pojawienia się bąbli na ciele. Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny dla osób z obniżoną odpornością - może nawet spowodować śmierć.

Barszcz Sosnowskiego należy do rodziny selerowatych. Do Europy Środkowej i Wschodniej dotarł z Kaukazu i w szybkim tempie opanowuje coraz to nowe obszary. Roślina ma silny gruby korzeń i duże liście. Osiąga nawet 4 metry wysokości.